Hoe je je restjes langer kunt bewaren

Laatst geüpdatet op november 1, 2024 by Redactie

Nu de kosten van levensonderhoud steeds verder stijgen en drukke schema’s de norm worden, is maaltijdplanning meer dan alleen een trend geworden – het is nu zelfs essentieel geworden voor elk huishouden, hoe groot of klein ook. Het is daarom belangrijk om gebruik te maken van maaltijdvoorbereiding en het verlengen van de houdbaarheid van ingrediënten. We delen tips hoe je restjes langer kunt bewaren, maar ook een plan over hoe je van zondags koken maaltijden voor een week kunt maken en een eenvoudig recept voor een kikkererwten- en linzenstoofschotel.

Lees ook: De beste tips & trucs tegen voedselverspilling

Je restjes mogen geen bijzaak zijn

Bij het plannen van een maaltijd is het belangrijk om meer te overwegen dan alleen het gerecht dat je direct klaarmaakt. Als je je alleen op één maaltijd richt, is de kans op verspilling groter. Als je voor de hele week plant, verander je je perspectief. Je begint slim na te denken over het gebruiken van restjes van de ene maaltijd naar de andere om heerlijke gerechten te maken voor de komende dagen. Probeer op zondag grote hoeveelheden te koken, zoals gebraden kip of gehakt, om tijd te besparen gedurende de week.

De bescheiden Zip-Lock Bag

Het op de juiste manier bewaren van je ingrediënten is essentieel om ze vers te houden. De houdbaarheid van je maaltijden hangt af van hoe goed je ze bereidt en bewaart in de koelkast voor de komende week. Oxidatie speelt een grote rol bij het bederven van voedsel.



Zip-lock bags zijn perfect voor het bewaren van grote hoeveelheden gekookte rijst of pasta. Verdeel het na het afkoelen in afgemeten hoeveelheden en bewaar het in deze handige zakken voor gemakkelijke toegang. Als je de voorkeur geeft aan herbruikbare containers, kies dan voor luchtdichte containers met veilige sluitingen en vul ze tot de rand om de levensduur en versheid van je voedsel te maximaliseren.

Hoe steviger het ingrediënt, hoe beter

Kies stevige groenten zoals broccoli, bloemkool en pompoen en bewaar ze in hun originele verpakking totdat je ze gaat koken. Overgebleven groenten kun je gemakkelijk omtoveren tot heerlijke soepen of roerbakgerechten voor extra textuur en smaak. Voeg overgebleven bloemkool toe aan je ochtendsmoothie voor extra vitamines en vezels.

Haal je neus niet op voor (de juiste) blikvoeding

Verstandig geselecteerde blikvoeding zoals hele gepelde tomaten, kikkererwten en linzen zijn uitstekende voorraadkastproducten. Ze vormen een basis voor het maken van voedzame maaltijden. Een eenvoudig maar veelzijdig basisrecept, is een stevige kikkererwten- en linzenschotel. Dit gerecht voldoet niet alleen aan de behoefte van je lichaam aan specifieke groenten en eiwitten, maar je kunt restjes ook opnieuw uitvinden door ze in dit recept te verwerken, waardoor je elke keer nieuwe smaken creëert.

Zo verleng je je zondagse gebraad naar de rest van de week

Zondag: braad twee tot drie kippen, afhankelijk van de grootte van je gezin, met voldoende stevige groenten zoals pompoen en broccoli.



Maandag: maak de veelzijdige ovenschotel met kikkererwten en linzen. Voeg geraspte restjes kip toe en serveer met het zetmeel van je keuze, zoals rijst.



Dinsdag: maak kip-rijstbiryani door kruiden en andere ingrediënten toe te voegen aan de restjes kip en rijst van de vorige avond. Bereid verse groenten als bijgerecht.



Woensdag: roerbak restjes kip met alle groenten die je hebt, zoals wortels, bosuien, groene paprika’s en rode kool.



Donderdag: als de restjes ingrediënten bijna op zijn, kies je een verse salade of warm pastagerecht met wat je nog over hebt van de vorige avonden.



Vrijdag: geniet van een soepdag! Tegen deze tijd van de week zou de kip allang op moeten zijn. Gebruik dus de overgebleven gekookte groenten om een ​​stevige groentesoep te maken. Pureer het voor een romige textuur. Ga op weg van je werk even langs je favoriete supermarkt voor gebakken focaccia, maak er plakjes van en doe ze in de oven met gesmolten kaas voor een uitnodigende traktatie.

Lees ook: Voedselverspilling – 5 recepten op basis van vlees

Een veelzijdige kikkererwten- en linzenschotelrecept

Voor 2 personen

Benodigdheden:

1 koekenpan om het hoofdgerecht in te koken

Ingrediënten:

1 hele ui, fijngehakt

1 theelepel olijfolie

2 eetlepels geplette knoflook

1 takje verse tijm

2 hele tomaten, in partjes gesneden

1 eetlepel tomatenpuree

½ theelepel zout

1 blik kikkererwten, uitgelekt en afgespoeld

1 blik bruine linzen, uitgelekt en afgespoeld

200 ml water

Verse Italiaanse peterselie, fijngehakt (voor garnering) of bosui, fijngehakt

Gekookt zetmeel of bijgerechten (bijv. rijst of aardappelen) om te serveren

Zwarte peper

Optioneel: overgebleven geraspte kip (voor extra eiwitten)

Bereidingswijze: