Alles over verzuring en ontzuren

Laatst geüpdatet op januari 31, 2023 by Redactie

Detoxen, diëten, sapkuren – vooral in januari is het razend populair. Het is natuurlijk ook mooi om het nieuwe jaar op een gezonde manier te beginnen. Zo’n kuurtje ruimt de afvalstoffen en gifstoffen in je lichaam op, maar voor een fit lichaam is ontzuren minstens zo belangrijk. Met de juiste zuurgraad zijn namelijk heel wat klachten te voorkomen en zelfs aan te pakken. Hoe minder zuur, hoe beter je lijf functioneert. Ontzuren is het nieuwe ontgiften, een mooie way of life om gezond te worden én te blijven. Klinkt als een goed voornemen voor 2023.

WAT IS VERZURING?

Laten we bij het begin beginnen, want wat is verzuring nou eigenlijk? Daarvoor moeten we terug naar de basis van alles: water. Zonder water kunnen we niet leven. Ons lichaam bestaat bij de geboorte voor 70% uit water, maar niet lang daarna gaat het verzuringsproces van start. Rond ons vijftiende jaar hebben we al 7,5% zure afvalstoffen in ons lijf en bestaan we nog voor 60% uit water. Die verzuring gaat ons leven lang door: tegen de veertig staat de teller op 50%. Gelukkig is het lichaam in principe prima in staat om zelf zuren te neutraliseren en af te voeren. Om goed te kunnen functioneren hebben weefsels en organen de juiste pH-waarde nodig. Als het bloed zuur dreigt te worden – een lage pH-waarde – wordt natriumcarbonaat ingezet om het zuur te neutraliseren. Ons lichaam kan dit zuiveringszout zelf aanmaken, maar vanaf het veertigste levensjaar loop de productie snel terug. Ook ongezonde voeding, het drinken van alcohol, stress en medicijngebruik hebben invloed op het zuurgehalte. En zo zitten we toch al snel met een overdosis aan zuren die niet kunnen worden afgevoerd. In plaats daarvan worden ze opgeslagen en ontstaan zure afzettingen in gewrichten, spieren en bloedvaten.

WE VERZUREN ALLEMAAL

Tijdens het leven verhoogt hoe dan ook de zuurbalans in het lichaam. Iedereen verzuurt. Door wat we eten, drinken en hoe we leven. Het inademen van ongezonde lucht, zoals uitlaatgassen, roken en overmatige blootstelling aan de zon – allemaal verzurend. Bewegen is gezond, maar te veel sporten zorgt juist weer voor extra zuren in je lichaam. En dan is er nog de grootste boosdoener op verzuringsgebied. Eentje die we allemaal kennen en waar haast niet aan te ontkomen valt: stress. Pijn veroorzaakt stress in ons lichaam, angst zorgt voor stress, maar een te druk leven is tegenwoordig heel vaak de oorzaak. In een stresssituatie breekt het lichaam veel cellen af waarbij urinezuren vrijkomen en dat zorgt weer voor verzuring van het lichaam.

Lees ook: Saprecepten voor een detox

VERSCHILLENDE SOORTEN ZUUR

In ons lichaam komen bij allerlei processen verschillende zuren vrij. In sommige gevallen is een verhoogde productie van bepaalde zuren erfelijk bepaald. Hieronder een kort overzicht van verschillende zuren die van nature in ons lichaam te vinden zijn.

Urinezuren

Urinezuur wordt gevormd bij de stofwisseling van purines. Deze verbindingen komen vrij bij de afbraak van cellen en bij de vertering van dierlijke eiwitten. De (over)productie van urinezuur is erfelijk bepaald en komt ook voor bij verschillende ziekten, zoals ernstige bloedarmoede. Bij mensen waarbij de nieren slecht functioneren of die lijden aan bepaalde stofwisselingsaandoeningen wordt ook vaak een verhoogde concentratie urinezuur gemeten. Vrouwen hebben meestal een lager urinezuurgehalte dan mannen, omdat tijdens de menstruatie veel zure afvalstoffen worden afgevoerd. Na de menopauze is het urinezuurgehalte van mannen en vrouwen over het algemeen nagenoeg gelijk.

Melkzuren

Bij overmatige spierbelasting moet het lichaam voor de verbranding meer zuurstof en voedingstoffen naar de spieren transporteren dan normaal. Het hart gaat sneller pompen om aan deze toegenomen vraag te kunnen voldoen. Na verloop van tijd ontstaat door die continue lichamelijke overbelasting onvoldoende aanvoer van zuurstof waardoor verbranding nauwelijks meer kan plaatsvinden. Het lichaam gaat suikers (glucose) verbranden om te voorzien in de verhoogde energiebehoefte en daarbij komt melkzuur vrij. Deze melkzuren hopen zich op in het lichaam en de spieren, die daardoor verzuren. Dat is ook de reden dat topsporters na grote lichamelijke inspanningen soms extra zuurstof krijgen toegediend – om de verbranding weer op gang te brengen en verzuring tegen te gaan.

Azijnzuren, looizuren, zwavelzuren

Een overmatige hoeveelheid azijnzuur in ons lichaam kan worden veroorzaakt door het eten van veel suikerhoudende voedingsstoffen, vette producten en het binnenkrijgen van zoetstoffen in bijvoorbeeld light frisdranken. Looizuren zijn te vinden in koffie en zwarte thee en zwavelzuren in varkensvlees. Daarom is het voor een gezonde zuurgraad belangrijk om rustig aan te doen met deze dranken en voedingsmiddelen.

VERZURINGSKLACHTEN

Spierpijn, gewrichtspijn, vermoeidheid, schimmelinfecties en ontstekingen – verzuring kan nogal wat teweegbrengen. Mensen die in hun werk- of privésituatie regelmatig stress ervaren, kunnen last krijgen van verzuringskwalen als een verstoorde bloeddruk, haaruitval en slapeloosheid. En wie altijd veel heeft gesport, kan op latere leeftijd last krijgen van langdurige spierpijnen. Het lichaam heeft dan niet meer voldoende capaciteit heeft om opgehoopte melkzuren in het spierweefsel af te voeren.



In principe zijn er twee stadia van verzuring. Het eerste stadium kenmerkt zich door slaapstoornissen, obstipatie, zure oprispingen, cellulitis, huidproblemen, libidoverlies, allergieën, energiegebrek, gevoeligheid voor depressie en allerhande ontstekingen en infecties. Als de verzuring verder doorzet kan het tweede stadium worden bereikt en kunnen kwalen als jicht, artrose, nierstenen, galstenen, hoog cholesterol, botontkalking en fibromyalgie ontstaan en op termijn zelfs chronisch worden.



Niet alleen vervelende klachten, infecties en ontstekingen kunnen de kop opsteken in een verzuurd lichaam, virussen houden ook van zuur. Uit onderzoek van de Amerikaanse arts Mark Sircus blijkt dat virussen sterk actief zijn in een verzuurde omgeving, terwijl ze in een niet-zure – ook wel basische – omgeving nauwelijks nieuwe infecties veroorzaken. Door de pH-waarde van het lichaam te verhogen, verbetert het vermogen van het immuunsysteem om ziektewekkers te elimineren. Actief ontzuren zorgt ervoor dat de basische buffer in het bloed wordt verhoogd en de pH-waarde van de lichaamscellen wordt verbeterd. Overtollige zure afvalstoffen worden afgevoerd en dat is dus meteen een manier om de afweer tegen virussen te verbeteren.

Lees ook: 5 Thaise geheimen om je thuis energiek en gezond te houden

ONTZUREN, HOE DOE JE DAT?

Er verschijnen steeds meer artikelen en boeken die aangeven dat verzuring aan de basis ligt van veel welvaartziekten. Het is eigenlijk logisch dat ons westerse voedingspatroon, waarin junkfood, vet en suiker regelmatig op het menu staan, op steeds jongere leeftijd leidt tot gezondheidsproblemen als gevolg van verzuring. Ook ademen we ongemerkt allerlei schadelijke stoffen in, denk bijvoorbeeld aan uitlaatgassen van auto’s en de uitstoot van fabrieken. Verder is stress in het leven vandaag de dag eerder regel dan uitzondering. Kortom: we kunnen allemaal wel wat ontzuring gebruiken. Maar hoe doe je dat dan? Het verhogen van de basische buffer is een effectief middel om de pH-waardes in het lichaam te verbeteren en op peil te houden. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar is gelukkig vrij eenvoudig toe te passen. En er is meer goed nieuws: wie actief aan de slag gaat met ontzuren, heeft in een paar weken tot maximaal een paar maanden voldoende zuurresten uit het lichaam verwijderd voor een gezond gestel.

Meten is weten

Het is geen must, maar wel handig: weten waar je staat. Met pH-teststrips is het heel eenvoudig om je persoonlijke pH-waarde te meten. Je vangt wat urine op, houdt het staafje erin en vergelijkt de kleuren op het stripje met het kaartje om de zuurgraad af te lezen. Een vloeistof is zuur als de pH-waarde lager is dan 7 en basisch als deze hoger is dan 7. De pH-waarde van urine varieert over het algemeen tussen 5 en 8, afhankelijk van hoe verzuurd je lichaam is. Door regelmatig een teststrip te gebruiken hou je in de gaten hoe je zuurgraad ervoor staat, zo kun je het effect van je ontzurende maatregelen goed in de gaten houden.

Water

Dat water drinken gezond is weten we natuurlijk allang. Maar wist je ook dat de kracht van water nog veel groter wordt als het basisch is? Basisch water ontstaat als je de pH-waarde verhoogt. Vanwege de sterke ontzurende werking op het lichaam, wordt in Japan en Zuid-Korea traditioneel basisch water gedronken. Basische druppels bevatten een mineralenconcentraat dat van gewoon water, basisch water maakt. Vijf glazen verdeeld over de dag op een zo leeg mogelijke maag, zorgt voor het beste, ontzurende resultaat. Neem bijvoorbeeld een glas bij het opstaan, twintig minuten voor en anderhalf uur na de maaltijden en voor het slapen gaan. Om het jezelf makkelijk te maken kun je een fles vullen met water voor de hele dag, een paar druppels erbij en klaar is je basische water. Ook handig om mee te nemen als je gaat sporten. Als alternatief zijn er maagsapresistente basische capsules. Deze bevatten een gepatenteerde combinatie van natriumbicarbonaat en kaliumbicarbonaat. De capsule passeert onaangetast de maag en lost gedoseerd op in de darmen. Handig voor mensen die moeite hebben met het dagelijks drinken van veel water. Deze basische capsules zijn goed te combineren met de basische druppels.



“Jaren geleden vertelde een arts mij over een hoge meting urinezuur in mijn bloeduitslagen. Ik ben op onderzoek uitgegaan en ontdekte het fenomeen ontzuren. Ik startte met het drinken van basisch water en mijn bloeduitslagen werden beter. Het voelt ook echt alsof het mijn lichaam goed doet. Ik ben niet vaak ziek en mocht ik wat onder de leden hebben, ben ik ook snel weer beter. In de zomer gebruik ik nog steeds de basische druppels, in de winter lukt het me niet altijd om voldoende water te drinken en pak ik daarom de tabletjes. Ik laat nog steeds regelmatig mijn bloedwaarden controleren en mijn urinezuur is al jaren op een goed niveau. Voor mij is het belangrijk om zo gezond mogelijk te leven en dit helpt mij daarbij.” – Hans Wind

Kruiden & voedingsstoffen

Al sinds de oudheid gebruiken mensen kruidenextracten om hun lichaam reinigen. En dat is niet zomaar: kruiden bevatten verschillende elementen die zuren kunnen ontbinden. Basische kruidenthee zorgt met een uitgebalanceerde selectie van maar liefst 52 kruiden voor een optimale ontzuring. Venkel, paardenbloem, driekleurig viooltje en matébladeren werken sterk ontzurend, de overige 48 – van anijs tot zwarte peper – dragen elk op hun eigen manier bij aan een fit en gezond lichaam. Deze thee verhoogt de circulatie, reinigt blaas, lever en nieren en draagt dagelijks bij aan het opruimen van zuren die zich in ons lijf hebben genesteld. Naast kruiden beschermen ook basische voedingsstoffen uit groente, bepaalde soorten fruit, kiemgrassen als gerstegras en tarwegras en algen tegen verzuring. Een groene shake met verschillende basische en orthomoleculaire voedingsstoffen voedt het lichaam, ontzuurt en beschermt tegen verzuring. Vezels, enzymen en probiotica in deze groene shake verlagen de zuurgraad van de darmen.



“Mensen zeggen vaak dat ik er zoveel jonger uitzie dan mijn leeftijd. Ik voel me ook erg goed en sport nog steeds twee keer per week. Zelf heb ik het gevoel dat de basische kruidenthee die ik dagelijks drink me helpt om gezond en fit te blijven. Ik heb ooit een test gedaan en daaruit bleek dat ik verzuurd was, toen ben ik met de thee begonnen. Het is niet alleen goed voor je, de thee is ook ontzettend lekker. Ik heb net weer een flinke bestelling gedaan, want wil niet zonder komen te zitten. De thee is belangrijk voor mij en voor mijn gezondheid en drink ik met plezier elke dag.” – Betsy Plantenga

Lees ook: Geen diëten meer: ​​deze strategieën helpen je echt af te vallen

Supplementen

Een lichaam dat verzuurt gebruikt basische mineralen om de zure afvalstoffen te binden. Als gevolg daarvan worden calcium uit botten en magnesium uit de weefsels gehaald, waardoor de dichtheid van de botten en de hoeveelheid magnesium in de weefsels afneemt. Daarom is het belangrijk om supplementen als magnesium en calcium te slikken of een combinatie van verschillende mineralen speciaal tegen verzuring te nemen. Basische capsules met calcium en basische capsules met magnesium combineren ontzuren met het toevoegen van zuiver geïoniseerd calcium en magnesium. Deze ingenieuze capsules worden niet door het maagzuur geneutraliseerd, maar lossen gedoseerd in de darmen op. De carbonaten worden via de darmwand opgenomen en in reactie met aanwezig koolzuur omgezet in bicarbonaten, waarna het ontzuren kan beginnen.

Baden & smeren op de huid en onder de oksels

Omdat zure afvalstoffen voor een groot deel worden afgevoerd via de huid, kunnen we ook ontzuren in bad. Door het nemen van basische baden wordt de afvoer van zuren gestimuleerd en de verzuurde huidoppervlaktelaag gereinigd, waardoor er weer nieuwe huid kan ontstaan. De mineralen en sporenelementen die tijdens een basisch bad worden opgenomen voeden de huid en brengen haar in topconditie. Met basische badzout is het maken van een basisch bad heel eenvoudig: een paar schepjes in warm water en klaar. Om het helemaal af te maken is er basische crème en basische deo. Twee heerlijke huidverzorgende combinaties van zuivere ingrediënten uit de natuur. Zowel de crème als de deo hebben een pH van 8.2, de optimale waarde waarbij huidcellen zich kunnen vernieuwen.



“Zelf kwam ik voor het eerst in aanraking met ontzuren toen ik burn-out klachten kreeg. In de zoektocht naar het herstellen van mijn gezondheid, kwam ik buiten de wetenschappelijke kaders terecht. Dat opende mijn ogen. En weet je wat het mooiste is? Als je je lichaam met basische producten ondersteunt, kun je prima genieten van een stukje vlees of een glas wijn. Gezond leven is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk, als je maar weet hoe!” – Wim Bruinsma

Ademen volgens Wim Hof

Ontzuring een boost geven kan ook door op een slimme en bewuste manier te ademen. IJsman Wim Hof heeft een ademhalingstechniek ontwikkeld waarmee je veel zure afvalstoffen kwijt kunt raken – ook zonder in een ijsbad te stappen. Door een tijdje sneller en heviger te ademen, creëer je voor een korte periode stress in je lichaam. Je doet als het ware alsof je gestrest bent, om daarna volledig te ontspannen. Op die manier leer je je lichaam op een gezonde manier te schakelen tussen inspanning en ontspanning. En om zodoende niet in het gevoel van stress te blijven hangen. Als je gestrest bent is er veel meer activiteit in je lichaam dan nodig, waardoor je jezelf uitput. Je ademhaling wordt onvolledig en onregelmatig, waardoor de balans tussen zuurstof en koolstofdioxide verstoort raakt. Er blijft meer koolstofdioxide in je lichaam achter, dat daardoor verzuurt. In ontspanning halen we op de meest optimale manier adem, waarbij de inname van zuurstof en de uitstoting van koolstofdioxide wel in balans is. Met de Wim Hof-techniek leer je je lichaam efficiënter met zuurstof om te gaan en optimaliseer je de ademhaling. En dat betekent minder zure afvalstoffen en meer gezondheid.

Lees ook: Breng je lichaam en geest in balans met de Japanse boeddhistische keuken

Ontzurende producten

De verschillende ontzurende producten zijn te koop bij drogisterijen of online. De range bestaat uit:



• Basische druppels €32,45

• Basische capsules met bicarbonaat €26,95

• Basische capsules met calcium €26,95

• Basische capsules met magnesium €26,95

• Basisch mineralen complex €32,45

• Basische thee met 52 kruiden €16,45

• Basische greens extracten €16,45

• Basisch badzout vanaf €10,75

• Basische crème vanaf €16,45

• Basische Deo vanaf €9,75

Stichting Zuur-Base Kennis

Stichting Zuur-Base Kennis is de autoriteit op het gebied van het herstellen van een gezond zuur-base evenwicht in het lichaam. Doel is het delen van kennis en informatie over lichaamsverzuring en ontzuren. Naast een informerende rol, biedt de stichting met een team van gezondheidscoaches tevens persoonlijk advies en uitgebreide behandelplannen voor een evenwichtiger en vitaler leven. Zie ook www.zuurbasekennis.nl.