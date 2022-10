10 leuke en interessante feiten over Italiaans eten

Eten is een groot deel van de Italiaanse cultuur en Italianen nemen het zeer serieus. Zo serieus zelfs dat een paar voedselcombinaties, wanneer erom wordt gevraagd in een restaurant, je rare blikken kunnen opleveren of zelfs de ogen doen rollen! In dit artikel vind je enkele leuke en interessante feiten over Italiaans eten en enkele tradities erover die leuk kunnen zijn om te leren en die je helpen om nog meer van traditionele recepten te genieten en de regels bewust te overtreden als je dat wilt!

Margherita pizza is de koningin van alle pizza’s

Pizza Margherita is de koningin van alle pizza’s en niet alleen vanwege zijn populariteit, maar ook vanwege zijn oorsprong. Pizza Margherita dankt zijn naam aan een echte koningin, koningin Margherita van Savoye, voor wie deze pizza voor het eerst werd bereid. Het verhaal gaat dat de Napolitaanse chef-kok Raffaele Esposito op een dag besloot om een ​​gerecht te maken dat een koningin waardig was en hij creëerde een pizza met de kleuren van de Italiaanse vlag: rood (tomatensaus), wit (mozzarella) en basilicum (groen) – een eetbare driekleur!

Napolitaanse pizza staat op de werelderfgoedlijst van UNESCO

Pizza is er in verschillende variaties maar de pizza die in Napels wordt gegeten, volgens traditie gemaakt, is zo bijzonder dat UNESCO de kunst van het immaterieel erfgoed maken heeft verklaard! In feite is er niets dat erop lijkt en als je het geluk hebt om echte Napolitaanse pizza te proeven, is het moeilijk om terug te gaan en van iets anders te genieten!

Er zijn meer dan 300 pastavormen in Italië

Pasta is het hoofdbestanddeel van het Italiaanse dieet en komt letterlijk in alle soorten en maten op tafel. Tot op heden kun je meer dan 300 soorten verse en droge pasta kopen. Italië produceert elk jaar meer dan 3 ton pasta.

In Italië is het meest voorkomende type lange pasta

De meest voorkomende lange pastavormen in Italië zijn spaghetti, terwijl de meest voorkomende korte penne, rigatoni, fusilli en farfalle zijn. Sommige pasta’s zijn verkrijgbaar in twee formaten ‘rigato’ (met kleine groeven) en ‘glad’: kies altijd voor ‘rigato’ omdat dit de saus beter opneemt!

Toscaans brood bevat om historische redenen geen zout

Als je ooit Toscaans brood hebt geproefd, zal het je zijn opgevallen dat het zonder zout is gemaakt, waardoor het verrassend lekker is! De reden voor het gebrek aan zout is historisch: het lijkt erop dat Pisa controle had over de zouthandel en in 1100 een belasting op zout legde. Florence besloot zich te verzetten, weigerde te betalen en creëerde brood zonder zout, waardoor het zo goed werd dat het een van de beroemdste gerechten in de regio werd!

De Siciliaanse keuken wordt sterk beïnvloed door Arabische smaken

De Siciliaanse keuken verschilt van die van veel andere regio’s en heeft een aantal adembenemende smaken zoals marsepein en couscous die hem onderscheiden van andere op het vasteland van Italië. De reden voor dit verschil is de invloed van de prachtige Arabische keuken die op Sicilië arriveerde tijdens de periode van de Arabische beschaving en ook vanwege de nabijheid van Noord-Afrika.

Parmaham is niet zomaar rauwe ham

Parmaham wordt in het Italiaans vaak “prosciutto crudo” genoemd, maar niet alle ham is parmaham! Parmaham is een specifieke voedselbenaming van een product van oorsprong uit de Parma-regio en staat bekend om een ​​bijzonder belangrijke traditie en bereidingstechniek. Echte Parmaham wordt beschermd door EU-wetgeving en is nu DOP, dus alleen echte ham mag onder deze prestigieuze naam op de markt worden gebracht

Parmigiano Reggiano dateert uit de Middeleeuwen

Parmigiano Reggiano, een ander gerecht uit Italië dat nu over de hele wereld bekend is, bestaat al meer dan 9 eeuwen! Het verhaal gaat dat het voor het eerst werd gemaakt door benedictijnse monniken in Emilia, de regio die nog steeds beroemd is om zijn productie.

Tomaten zijn niet inheems in Italië

Tomaat, beschouwd als een van de hoofdvoedingsmiddelen van het mediterrane dieet, kwam vanuit Amerika naar Italië. Ze zijn pas halverwege de 16e eeuw in het mediterrane dieet terechtgekomen, maar hebben zo goed gesmaakt dat ze nu in verschillende delen van het land worden gekweekt en op grote schaal worden gebruikt bij het koken.

Niemand weet waar tiramisu is geboren

Het is niet helemaal duidelijk waar Tiramisu werd geboren, maar er wordt gezegd dat het werd geboren in Treviso, de stad met de grootste aanspraken op zijn vaderschap. Tegenwoordig is het zo wijdverbreid in Italië dat je het overal kunt vinden.