10 tips om meer groenten en fruit te eten

Je eet iedere dag een appel, schept je bord ’s avonds vol groenten en denkt dat dat wel genoeg moet zijn. Toch krijgen veel mensen iedere dag te weinig groenten en fruit binnen. Volgens de Gezondheidsraad zou iedereen 250 gram groenten en twee stuks fruit per dag moeten eten. Dit zijn tien tips om gemakkelijk aan die hoeveelheden te komen:

1. Neem een groene smoothie als ontbijt

Een groene smoothie bevat niet alleen fruit, maar ook groenten. Supergezond en een ideale manier om je groente- en fruitinname te verhogen.

Lekkere fruitsoorten voor een groene smoothie zijn banaan, mango en peer. Spinazie en boerenkool zijn geschikte groenten voor in de smoothie. Ook bietjes en andijvie doen het trouwens prima in een groene smoothie. In dit artikel vind je een lekker recept. Probeer het eens!

2. Salade als lunch

Een rijkgevulde salade als lunch is een heerlijke maaltijd die prima vult. Je kunt er bovendien allerlei groenten en fruit in kwijt. Van sla en radijsjes tot mandarijntjes en appel.

Voeg zoveel mogelijk verschillende groenten en fruit toe aan je salade. Je maakt hem verzadigend door hem te verrijken met noten, zaden en pitten. Ook plakjes ei, stukjes kipfilet en gerookte zalm doen het goed in een salade en verhogen het voedzame karakter van deze maaltijd. Maak eens deze zalm en salade bowl.

Je kunt eigenlijk bij iedere maaltijd wel wat salade-ingrediënten toevoegen. Een paar plakjes komkommer, wortel en tomaat zijn zó klaargemaakt en smaken heerlijk fris.

3. Zet wat vaker soep op tafel

Soep kan als lunch, maar ook als eerste gang tijdens het diner. In een soepje kun je lekker veel groenten en ook wat fruit kwijt. Daarmee krijg jij weer een gezonde portie binnen.

4. In de pastasaus

In een pastasaus kun je behoorlijk wat groenten verwerken. Geschikte groenten voor de pastasaus zijn:

• Tomaat

• Courgette

• Broccoli

• Paprika

• Champignons

Ook andere groenten kunnen prima in de pastasaus. Denk aan wortelen, prei en pastinaak. Varieer met verschillende soorten groenten, zodat je een verscheidenheid aan vitamines en mineralen binnenkrijgt.

5. Groenteomelet

Een omelet met groenten is heerlijk en zo krijg je weer een behoorlijke hoeveelheid van deze superproducten binnen. Je kunt groenten ook als topping aan een omelet toevoegen. Hier vind je een recept.

6. Groenten en fruit als snack

Wat dacht je van een lekkere fruitsalade met verschillende soorten vruchten? Of van groenten met een fantastische dip, zoals tzatziki of hummus? Lekkere groenten om mee te dippen zijn wortel, komkommer en bleekselderij. Ook paprika en zelfs bloemkool lenen zich prima voor een lekkere groentedip.

7. Curry

Een vegetarische curry is een heerlijk groentegerecht dat je met verschillende soorten groenten en ook fruit kunt maken. Een curry met pompoen is lekker, maar een curry met bloemkool is ook een aanrader. Voeg naast bloemkool nog verschillende groenten toe, zoals wortel, tomaat, paprika en sperziebonen.

8. Lasagne met groentebladen

Een perfecte manier om meer groente binnen te krijgen is lasagne met groentebladen. Geschikte groenten hiervoor zijn courgette, aubergine of pompoen. Nog een lekkere groentesaus erbij en je hebt een maaltijd waarmee je gemakkelijk aan de benodigde hoeveelheid groenten per dag komt.

9. Bloemkoolrijst

Bloemkoolrijst is nog zo’n topper als het om meer groenten eten gaat. Je maakt de ‘rijst’ zelf van verse bloemkoolroosjes, die je kort maalt met een staafmixer of blender. Je kunt dit smakelijke en koolhydraatarme alternatief voor rijst ook in de supermarkt vinden.

Samen met een lekkere groentecurry heb je een op-en-top groentegerecht om je vingers bij af te likken.

10. Slawrap

Een blaadje sla vormt een knapperige wrap die je kunt vullen met van alles. Denk aan gerookte zalm, ei en bonen. Voeg er tomaten, komkommer en avocado aan toe en je krijgt weer wat groenten en fruit binnen.