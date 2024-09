Chimichurri: Fris, kruidig, aromatisch

Laatst geüpdatet op september 2, 2024 by Redactie

Het is altijd een goede gelegenheid om iets nieuws culinairs te proberen, zoals de Argentijnse kruidensaus chimichurri. Barbecue heeft een lange traditie in Argentinië. In de 19e eeuw ontwikkelden de herders (“gaucho’s”) in de Pampas een speciale grilltechniek waarbij het vlees urenlang boven open vuur werd gekookt. Tegenwoordig is de gegrilde maaltijd (“Asado”) een cultus en een groot feest waar familie en vrienden samenkomen.

Pittige saus

Naast vlees, salades en groenten worden er pittige sauzen geserveerd. Chimichurri doet enigszins denken aan pesto of salmoriglio uit Italië, maar heeft zijn eigen unieke smaken. Ook in andere Zuid-Amerikaanse landen zoals Uruguay is de kruidensaus populair. Er is niet één recept, maar er zijn veel verschillende variaties, afhankelijk van de regio.

Verschillende variaties

Vooral bekend is de groene “Chimichurri verde”, die zijn kleur dankt aan verse kruiden. Eerst worden platte peterselie, een sjalot en knoflook fijngehakt en gemengd met chili, oregano en tijm. Mortel alle ingrediënten fijn en voeg een scheutje limoensap of balsamicoazijn en extra vergine olijfolie toe. Breng op smaak met peper, zout en geraspte limoenschil. De smaak bepaalt of de saus mild of pikant, vloeibaar of pasta-achtig is. Er is ook een rode versie (“Chimichurri rojo”) met verse rode paprika, tomaten, paprikakruiden en rode wijnazijn. Het beste kun je de kruidensaus een nacht in de koelkast laten trekken, zodat deze zijn volle aroma kan ontwikkelen. Een laurierblad wordt meestal vóór consumptie toegevoegd en verwijderd. De barbecuesaus kan in een pot met schroefdop maximaal twee weken koel worden bewaard, als deze volledig bedekt is met olie.

Lekker bij …..

Chimichurri is een uitzonderlijke metgezel voor het volgende barbecuefeest en wordt goed ontvangen door vleesliefhebbers en vegetariërs. De Argentijnse kruidensaus smaakt goed bij biefstuk en vis, maar ook bij gegrilde kaas en geroosterde groenten zoals groene asperges, aubergine, courgette, paprika en champignons. Het kan ook worden gebruikt als marinade voor vlees en groenten. Saladedressings en yoghurtdips kunnen ook worden verfijnd met kruidensalsa.