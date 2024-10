Nasi goreng : Kleurrijke restjes eten

Laatst geüpdatet op oktober 2, 2024 by Redactie

Nasi Goreng is een bekend rijstgerecht in de Indonesische keuken. Weinig mensen weten dat het van oorsprong een restje maaltijd is en bijzonder lekker smaakt met rijst van de dag ervoor. Het gerecht kan vegetarisch worden bereid met een extra portie groenten, maar ook met vlees, vis en zeevruchten.

Talloze variaties

Nasi Goreng (vertaald naar “gebakken rijst”) is niet alleen populair in Indonesië, maar ook in andere landen over de hele wereld. De tegenhanger is “Bami Goreng”, gemaakt met lange, dunne noedels. In Indonesië worden deze gerechten geserveerd in straatkeukens en eenvoudige snackbars. Meestal bakken de lokale bevolking overgebleven rijst en groenten in een wok en eten ze het lauw als ontbijt. Er is dan ook geen origineel recept, maar talloze variaties.

Welke rijst is geschikt?

Langkorrelige rijst is ideaal voor Nasi Goreng. Bijzonder aromatisch zijn geurige rijstsoorten zoals basmatirijst of jasmijnrijst. Als de rijst een paar uur van tevoren wordt gekookt, kunnen de korrels volledig afkoelen en iets uitdrogen. Dan blijven ze steviger en korreliger tijdens het bakken. Het rijstgerecht kan ook gemaakt worden met vers gekookte rijst.

Nasi Goreng zelf maken

Eerst worden uien en knoflook gebakken in een wok of in een grote pan. Voeg vervolgens diverse groenten toe naar keuze, zoals gehakte tomaten, prei, lente-uitjes, wortelen, selderij, paksoi, courgette, sperziebonen, erwten en paprika. Bij de klassieke Nasi Goreng mag Ketjap Manis niet ontbreken, wat het gerecht een bijzondere kruidigheid en een bruinachtige kleur geeft. Deze sojasaus uit Indonesië is zoeter dan conventionele sojasaus en heeft door de toevoeging van palmsuiker een stroperige consistentie. Afhankelijk van het recept worden de chilisaus Sambal Oelek en andere kruiden zoals gember, kurkuma en komijn toegevoegd. Breng op smaak met een scheutje limoensap en zout, voeg de gekookte rijst toe en bak een paar minuten. Als je kip of garnalen wilt toevoegen, kun je deze marineren en eerst of apart bakken.

Serveren met

De nasi kan worden geserveerd met een spiegelei (“Nasi Goreng Spesial”) of geroosterde pinda’s en verse koriander. Vaak worden bijgerechten als garnalenchips (“Krupuk”), komkommer, gebakken tempeh of satéspiesjes in pindasaus geserveerd – en het resultaat is een kleurrijk Indonesisch bord (“Nasi Campur”).