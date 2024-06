9 tips die stress verlagen volgens ONE Institute

Laatst geüpdatet op juni 26, 2024 by Redactie

Stress is een onvermijdelijk onderdeel van het moderne leven, van werkdruk tot persoonlijke uitdagingen. Hippocrates, de vader van de geneeskunde, verklaarde al: “Als je een slecht humeur hebt, ga dan wandelen. Wanneer je nog steeds slecht gehumeurd bent, ga dan nog een keer wandelen.” Het is bewezen dat lichaamsbeweging een effectieve manier is om stress te verminderen, om de focus te verleggen en het humeur een boost te geven. ONE Human Performance Institute deelt 9 effectieve tips om jouw stresslevel te verlagen.

1. Box Breathing

Box breathing is een ademhalingstechniek die je helpt kalmeren. Adem vier seconden in, houd vier seconden vast, adem vier seconden uit, en wacht weer vier seconden voordat je opnieuw inademt. Deze methode vermindert stress door je parasympathische zenuwstelsel te activeren. Het bevordert mindfulness en helpt je om je te concentreren en helder te denken in stressvolle situaties.

2. Cardio Training

Cardio training, zoals hardlopen of fietsen, verlaagt je rusthartslag en verhoogt de heart rate variability, waardoor je sneller herstelt van stressoren. Regelmatige cardio helpt je lichaam efficiënter om te gaan met stress. Het verbetert je cardiovasculaire gezondheid, verhoogt je energieniveau en bevordert de afgifte van endorfines, wat leidt tot een verbeterd humeur en een gevoel van welzijn.



“Bij ONE Human Performance Institute geloven we in de kracht van lichaamsbeweging om stress te verlichten en je leven meer ontspannen te maken. Door te kiezen voor work-outs die je echt leuk vindt, kun je niet alleen je fysieke gezondheid een boost geven, maar zal je ook mentaal sterker en emotioneel veerkrachtiger worden. Onze ervaring toont aan dat de juiste oefeningen je kunnen helpen om je gelukkiger, meer ontspannen en beter uitgerust te voelen om de uitdagingen van het dagelijks leven aan te gaan,” vertelt Glenn Melis, oprichter en hoofdtrainer bij ONE Human Performance Institute.

3. Verander je Perceptie

Hoe je een situatie ziet, kan je stressrespons beïnvloeden. Door een stressvolle situatie als een uitdaging in plaats van een bedreiging te zien, kan je lichaam anders reageren. Dit vermindert de negatieve impact van stress. Het ontwikkelen van een positieve mindset en veerkrachtige denkgewoonten kan je helpen om stress beter te beheersen en zelfs te benutten voor persoonlijke groei.

4. Slaap

Voldoende en kwalitatieve slaap verlaagt de cortisolniveaus en bevordert de hersenfunctie. Tijdens de diepe slaapfases herstelt je lichaam, wat essentieel is voor een gezonde stressrespons. Goede slaap verbetert ook je geheugen, concentratie en algehele cognitieve prestaties. Creëer een slaaproutine en zorg voor een rustige slaapomgeving om je slaappatroon te optimaliseren.

5. Tijd in de Natuur

Buiten in de natuur zijn vermindert stresshormonen en verhoogt je endorfinegehalte. Frisse lucht, zonlicht en een natuurlijke omgeving dragen bij aan een gevoel van welzijn en ontspanning. Studies tonen aan dat tijd doorbrengen in de natuur bloeddruk kan verlagen, spierspanning kan verminderen en een kalmerend effect op de geest heeft.

6. Ritme

Zorg voor een goed ritme waarin werk, ontspanning en vakantie in balans zijn. Regelmaat en structuur geven rust en voorkomen chronische stress. Door een dagelijkse routine te volgen, creëer je voorspelbaarheid en controle in je leven, wat helpt om je stressniveaus te verminderen. Zorg voor voldoende tijd voor ontspanning, hobby’s en quality time met geliefden om een evenwichtige levensstijl te behouden.

7. Vetpercentage Verlagen

Een gezond lichaamsvetpercentage vermindert ontstekingswaarden in het lichaam, wat de algehele stressbelasting verlaagt. Gezond eten en regelmatige lichaamsbeweging zijn hiervoor cruciaal. Door je vetpercentage te verlagen, verbeter je je metabole gezondheid, verminder je het risico op chronische ziekten en ondersteun je een betere hormonale balans.

8. Antioxidanten

Gezond eten met veel antioxidanten verlaagt de ontstekingswaarden in het lichaam, wat helpt om stress te verminderen. Voedingsmiddelen rijk aan vitamines en mineralen ondersteunen ook je mentale gezondheid. Een dieet vol groenten, fruit, volle granen, magere eiwitten en gezonde vetten zorgt voor een stabiele bloedsuikerspiegel en een optimale hersenfunctie.

9. Vrienden en Familie

Sociale steun van vrienden en familie verhoogt het serotoninegehalte en vermindert gevoelens van eenzaamheid, een belangrijke stressor. Tijd doorbrengen met dierbaren versterkt je emotionele veerkracht. Positieve sociale interacties bevorderen gevoelens van verbondenheid, geluk en stabiliteit, en fungeren als een buffer tegen de negatieve effecten van stress.



