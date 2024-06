Dukkah: Het knapperige kruidenmengsel uit het Oosten

Laatst geüpdatet op juni 25, 2024 by Redactie

Dukkah is een oosterse specerij die qua samenstelling kan variëren en bijvoorbeeld ook noten en zaden kan bevatten. Het mengsel brengt niet alleen smaak, maar ook meer bite en waardevolle voedingsstoffen aan het eten.

Oorsprong

Dukkah (ook Dukka, Ducca of Duqqa) is waarschijnlijk ontstaan ​​in Egypte. Het kruidenmengsel is ook wijdverspreid in andere landenkeukens, zoals Ethiopië. Dukkah geeft een interessant tintje aan allerlei gerechten. Het past heel goed bij groentemixen, gevogelte, vis of zeevruchten en wordt meestal aan het einde van de kooktijd over het voedsel gestrooid.

Hoe te gebruiken

Traditioneel wordt dukkah gemengd met een beetje olijfolie en geserveerd met platbrood. Je kunt het ook gebruiken voor het verfijnen van gebak en zoete yoghurtgerechten, verse salades, dips en smeersels. Het oosterse mengsel zorgt er ook voor dat hummus en baba ganoush gevarieerder van smaak zijn. Een vegan roomkaasalternatief gemaakt van cashewnoten met gistvlokken, een beetje citroensap en dukkah is heerlijk.

Dukkah zelf maken

Dukkah is nu ook beter bekend in Europa. Als je het kruid in je eigen keuken wilt gebruiken, vindt je het in goed gesorteerde supermarkten, delicatessenzaken en op internet. Maar je kunt het ook eenvoudig zelf bereiden. Het grote voordeel is dat de ingrediënten naar eigen smaak aangepast kunnen worden. Want er is niet één recept, maar veel verschillende variaties.



Als het om noten gaat, kun je kiezen voor hazelnoten, walnoten of macadamianoten. Ook cashewnoten, pistachenoten, amandelen, dennen- en zonnebloempitten worden vaak in het mengsel gebruikt. Ook zijn er kruiden zoals komijn, koriander, venkel, sesam, zwarte komijn, kruidnagel en chilivlokken. Kardemom, paprika, nootmuskaat en mediterrane kruiden zoals tijm, rozemarijn en oregano zijn ook geschikt. Voor een frisse noot wordt een beetje munt toegevoegd.

Bereiding

Eerst worden de noten en zaden grof gehakt en samen met de zaden en kruiden zachtjes geroosterd in een pan zonder olie totdat ze beginnen te ruiken. Meng alle ingrediënten door elkaar en hak ze grof in een keukenmachine of plet ze in een vijzel zodat ze nog een bite hebben. In het Arabisch betekent ‘Dukkah’ ‘verpletterd’ of ‘omver gooien’. Breng ten slotte op smaak met een beetje zout om de smaken te versterken. Bewaar in een pot met schroefdop op een donkere en koele plaats. Omdat de noten en zaden door hun vetgehalte ranzig kunnen worden, moet het kruidenmengsel binnen enkele weken worden gebruikt.