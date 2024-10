Recept: Erwtensoep

Laatst geüpdatet op oktober 18, 2024 by Redactie

Erwtensoep is de ideale maaltijd in de herfst en winter. De hartige stoofpot wordt vaak gegeten in deze maanden omdat het je verwarmt op koude dagen en goed vult. Traditioneel worden spek en rookworst aan de soep toegevoegd, maar ook de vleesloze versie heeft qua smaak veel te bieden.

Lees ook: Recept: Tomatensoep met huisgemaakte olijfoliecroutons

Erwtensoep zelf maken

Als je de stoofpot thuis wilt bereiden, laat de gedroogde erwten dan een nacht in water weken en laat ze de volgende dag uitlekken. Dit verkort de kooktijd aanzienlijk en vermindert ook stoffen die winderigheid kunnen veroorzaken. Als alternatief kun je groene spliterwten gebruiken, deze hoeven niet te worden geweekt. Laat de peulvruchten nu een uur koken met tweemaal de hoeveelheid water. Zout kan direct worden toegevoegd, het is een mythe dat vroeg zouten ervoor zorgt dat peulvruchten hard blijven. Zuren daarentegen, zoals die in azijn, citroen of tomaten, verharden de celstructuren in peulvruchten. Het mag daarom pas aan het einde van de kooktijd worden toegevoegd.



Bereid ondertussen aardappelen en soepgroenten zoals uien, wortelen, selderij en prei en voeg deze na een uur toe aan de soep. Breng op smaak met peper en zout en kook nog eens 15 minuten tot de erwten zacht zijn en de soep dikker is geworden. Maak indien nodig een beetje fijn met een aardappelstamper. Als je van meer vloeistof houdt, voeg dan een beetje water of groentebouillon toe.

Lees ook: Soepkeuken in het Japans: Ramen is pittig en verwarmend

Toevoeging

Als soeptoevoeging kun je naar eigen smaak variëren: alles van spek tot gerookte tofu werkt. Voeg het eenvoudig toe aan de soep, warm het kort op en geniet ervan met volkoren of bruin brood.