Aardpeer: veelzijdige knol met een nootachtig aroma

Aardpeer is een bekende knolgewas die nu weer vaker geserveerd wordt. De aardappelknollen met een nootachtig aroma verrijken salades en ovenschotels, maar ook taarten en zoete desserts.

Hoe te bereiden

Aardpeer wordt vaak op dezelfde manier gebruikt als aardappelen: bijvoorbeeld als puree, in soep of als bijgerecht. Gebakken smaakt het lekker, in quiche, spreads of zelfgebakken brood. In een rauwkostsalade kan de artisjok van Jeruzalem worden gecombineerd met selderij, wortelen, appels en walnoten. De dunne schil hoeft niet noodzakelijkerwijs te worden verwijderd. Het volstaat om de knollen schoon te maken met een groenteborstel onder stromend water en eventuele bruine vlekken weg te snijden.

Oorsprong

De plant, die wel drie meter hoog kan worden, is verwant aan de zonnebloem en komt oorspronkelijk uit Noord-Amerika. Het kwam in de 17e eeuw naar Europa en was erg populair als voedsel voordat het aan het begin van de 19e eeuw werd vervangen door de aardappel.

De spruiten zijn onregelmatig gevormd, vergelijkbaar met gember. Ze hebben wit vruchtvlees en een bruingele tot roodpaars gekleurde schil. Het lichtzoete tot nootachtige aroma doet denken aan een mengsel van pastinaak en artisjok.

Kracht

Aardpeer bevat weinig calorieën en is rijk aan waardevolle ingrediënten zoals B-vitamines, kalium, calcium en magnesium. Door het hoge inulinegehalte is de groente goed voor diabetici. Deze vezel wordt onafhankelijk van insuline door het lichaam gebruikt, waardoor de bloedsuikerspiegel niet zo snel stijgt. Bij sommige mensen kan het consumeren van grotere hoeveelheden echter winderigheid veroorzaken vanwege het hoge vezelgehalte.

Verkrijgbaarheid

Verse aardperen zijn van oktober tot maart te vinden op de wekelijkse markt, in delicatessenwinkels en in goed gesorteerde supermarkten. De knollen moeten stevig en knapperig zijn. Aardperen blijven in een afgesloten bakje in de koelkast maximaal vier weken vers.