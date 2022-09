Clean Eating: Natuurlijk en duurzaam eten en drinken!

Steeds meer mensen willen bewuster en duurzamer eten. Clean Eating is geen dieet of een rage. Als je de voorkeur geeft aan voedsel dat zo ‘clean’ mogelijk is, dat wil zeggen nauwelijks bewerkt en vrij van toevoegingen, dan doe je iets goeds voor jezelf en het milieu.



Voornamelijk zelf koken met verse, regionale en seizoensgebonden ingrediënten in plaats van gebruik te maken van kant-en-klare producten: dit is de sleutel tot Clean Eating, dat meer is dan alleen een dieet. Het is eerder een levensstijl die rekening houdt met zowel voedsel als duurzaamheid door ook aandacht te besteden aan het verkorten van transportroutes en het verminderen van verpakkingsafval. Wie op deze manier eet, doet het automatisch zonder smaakversterkers, kleurstoffen, conserveermiddelen, smaakstoffen en zoetstoffen. Daarnaast consumeer je minder ongewenste transvetten. Nog een welkome bijwerking: aangezien de inname van suiker ook wordt verminderd, kan een dergelijke verandering in het eetpatroon er soms zelfs voor zorgen dat je afvalt.



Maar hoe werkt de transitie? Om Clean Eating goed te laten werken in het dagelijks leven, zijn vijf tot zes kleinere maaltijden per dag ideaal. Complexe koolhydraten zoals volkorenproducten en pseudogranen zoals quinoa of amarant kunnen op het menu staan, evenals onverzadigde vetzuren, bijvoorbeeld uit koolzaadolie en zaden, maar ook kleine hoeveelheden hoogwaardige plantaardige en dierlijke eiwitten, zoals peulvruchten, zuivelproducten en vlees. Als het om verse groenten en fruit gaat, kan alles. Lekkere tussendoortjes, zoals noten of dadels, tussen de hoofdmaaltijden geven geen trek in zoetigheid. Ook belangrijk: regelmatig en voldoende drinken!

6 tips om aan de slag te gaan met Clean Eating:

– Het eten van 5 tot 6 kleinere maaltijden gedurende de dag vermijdt hunkeren naar voedsel.

– Bij pasta en brood van volkorenmeel vervang je eenvoudig de varianten van licht meel en gebruik je volkoren rijst.

– Hoogwaardige eetbare oliën zoals koolzaadolie leveren veel waardevolle onverzadigde vetzuren.

– Gebruik natuurlijke yoghurt, kwark en verse melk.

– Haal naar hartenlust verse groenten en fruit.

– Evenwichtige tussendoortjes zoals noten of gedroogd fruit verdrijven de trek in zoetigheid.

– Mineraalwater is de ideale dorstlesser, die gemakkelijk overal mee naartoe kan worden genomen.