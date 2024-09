Zelfgemaakte Bircher muesli: de Zwitserse ontbijtklassieker

Laatst geüpdatet op september 3, 2024 by Redactie

Bircher muesli is de klassieker onder de muesli’s. Er zijn kant-en-klare mixen in de supermarkt, maar deze bevatten vaak veel suiker. Als je de ontbijtgranenpap zelf maakt, kun je zelf bepalen hoe zoet hij wordt. Het is meestal ook goedkoper omdat het originele recept slechts vijf ingrediënten nodig heeft: havervlokken, melk, appels, noten en citroensap.

De geschiedenis van Bircher muesli

Slechts weinigen kennen de geschiedenis van de Zwitserse specialiteit: de arts Oskar Bircher-Benner ontwikkelde rond 1900 de oorspronkelijke vorm van de muesli. Er wordt gezegd dat hij geïnspireerd werd door een rauwkostmaaltijd waarmee een melkmeisje hem trakteerde tijdens een bergwandeling in de Alpen. Aanvankelijk serveerde hij de “appeldieetmaaltijd” als een licht verteerbaar diner in zijn sanatorium om de zieken kennis te laten maken met een volwaardig dieet met vers fruit. Tegenwoordig is “Birchermüesli”, zoals de Zwitsers zeggen, wereldwijd bekend en wordt het meestal als ontbijt gegeten. Overigens is de term “Müesli” afgeleid van het Zwitserse dialect – namelijk van de verkleinwoordvorm van het woord “Mues” voor “Mus”. Omdat de geraspte appel (“appelmoes”) het belangrijkste ingrediënt was voor Bircher-Benner.

Zelf bereiden

Als je zelf Bircher muesli wilt bereiden, week je de havervlokken in een beetje water en laat je ze afgedekt een nacht in de koelkast staan. Voor een romige, papperige consistentie zijn delicate havervlokken ideaal. De volgende ochtend wordt er volgens het originele recept gezoete gecondenseerde melk toegevoegd. Maar je kunt ook gewone melk of haver- of amandeldrank gebruiken. De ster van de muesli is de vers geraspte appel, die – bij voorkeur met de schil – door het mengsel wordt geroerd, omdat deze waardevolle vitamines en secundaire plantenstoffen bevat. Bircher-Benner heeft zelfs gebruik gemaakt van de vezelrijke kern, wat even wennen is. Het is onschadelijk voor de gezondheid, omdat de korrels meestal onverteerd worden uitgescheiden. Citroensap geeft een fris aroma en voorkomt dat de puree lelijk bruin wordt. Strooi ten slotte geraspte of gehakte noten zoals hazelnoten of walnoten over de muesli – en de gezonde maaltijd is klaar.

Verschillende versies

Er zijn inmiddels veel verschillende versies van Bircher muesli. Als je ander fruit wilt gebruiken, kun je bananen toevoegen en, afhankelijk van het seizoen, peren, kersen, druiven of verse bessen. De originele muesli kan ook naar eigen smaak worden aangepast met gedroogd fruit, kokosnootvlokken, pistachenoten en amandelen.