5 tips tegen ‘feestdagen-dip’

Zit je in een dipje na de feestdagen? Je bent niet de enige. Na vele dagen waarbij de focus vooral lag op het maken van herinneringen en het genieten van een breed scala aan heerlijke gerechten en heerlijke drankjes is het niet gek dat je je wat slomer en vermoeider voelt. David Lloyd Clubs heeft van voedingsdeskundige Jenna Hope een aantal handige tips gekregen hoe wij deze ‘feestdagen-dip’ snel achter ons kunnen laten.



“Ondanks het gevoel dat je drastische maatregelen moet nemen, probeer te onthouden dat crashdiëten op de lange termijn onhoudbaar en ongezond zijn. Er zijn veel effectievere en duurzamere manieren om je meer energie te geven en je wat minder opgeblazen te laten voelen na de feestdagen.” Volgens Jenna zijn er 5 eenvoudige gezondheid hacks die je helpen je energieniveau op te krikken – zonder dat je je leven helemaal omgooit!

Rehydrateer

Naast de alcohol die velen van ons tijdens de feestdagen consumeren, bevat het voedsel dat we eten meestal ook meer zout dan normaal. De combinatie van zout en alcohol zorgt niet alleen voor een opgeblazen gevoel, maar kan er ook voor zorgen dat je uitgedroogd raakt en dat je meer behoefte hebt aan suiker voor een energieboost. Het advies is; blijf gehydrateerd door te proberen ongeveer twee liter water in je dagelijkse routine op te nemen. Als je geen fan bent van water, kun je altijd warm citroenwater of kruidenthee proberen.

Kruiden en specerijen

Kruiden en specerijen geven extra smaak aan je eten. Ze zijn echter ook uitstekend voor het vergroten van de inname van planten, wat van vitaal belang is voor de ondersteuning van gezonde darmen. Gezonde darmen geven meer energie, ondersteunen een goede nachtrust en zorgen voor de opname van voedingsstoffen. Bovendien kunnen kruiden zoals kurkuma bijdragen aan het verminderen van ontstekingen in het lichaam die mogelijk zijn toegenomen als gevolg van ons feestdagen dieet.

Mindful eten

Mindful eten houdt in dat je je maaltijd eet zonder afleiding, zoals de tv, computer, mail etc. Zonder afleiding betrek je namelijk de hersenen bij het eetproces. We zullen eerder leptine (het verzadigingshormoon) afscheiden dan wanneer we niet afgeleid eten. Dit betekent dat we vaak minder hoeven te eten om ons vol te voelen. Daarnaast is goed kauwen ook belangrijk, dit verhoogt namelijk de opname van de voedingsstoffen. Aangezien het spijsverteringsproces in de mond begint, moeten we ernaar streven elke hap ongeveer 20 keer te kauwen.

Gezonde snacks

Geef prioriteit aan gezonde snacks die rijk zijn aan eiwitten en gezonde vetten. Zo wordt het energieniveau verhoogd en een zogenaamde bloedsuiker-achtbaan voorkomen. Probeer je snacks te plannen en zorg dat je altijd wat noten of geroosterde kikkererwten in je tas hebt om te voorkomen dat de ”kantoor chocolade” je verleidt. Ook zijn gekookte eieren, haverkoeken en roomkaas of wat geroosterde groenten met hummus geweldige snack opties.”

Maaltijdplanning

Het nieuwe jaar is van start en vaak is het gelijk hectisch, en we weten allemaal dat als we het druk hebben, onze dieet discipline achteruit gaat. Door je maaltijden te plannen kun je naast voedselverspilling tegengaan, en de kosten van je wekelijkse boodschappen beperken vooral de kans vergroten dat je voedzaam eet. Als je tijd over hebt, kook dan wat dahls, curry’s, soepen en stoofschotels voor in de vriezer zodat je altijd een gezonde maaltijd kan opwarmen.