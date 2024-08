Chutney en Relish: wat is het verschil?

Laatst geüpdatet op augustus 12, 2024 by Redactie

Of het nu mildfruitig, zuur of kruidig ​​is – chutney en relish zijn kruidensauzen die hun oorsprong vinden in de Indiase keuken. Ze worden vaak geserveerd bij currygerechten en gegrilde gerechten en geven een speciaal tintje aan gebakken vlees, vis en kaas.

Lees ook: Tandoori Masala: Het Indiase kruidenmengsel

Vers bereid

In India worden chutneys meestal vers bereid. De romige saus bestaat uit groenten en fruit met veel kruiden, die worden ingekookt met azijn en suiker. Seizoensgroenten zoals tomaten, paprika, courgette en pompoen zijn ideaal, maar ook fruit zoals appels, peren, vijgen, abrikozen en pruimen. Rode uien en knoflook, verse kruiden als munt of rozemarijn en specerijen als koriander, komijn, kaneel en kruidnagel zorgen voor meer smaak. De azijn kan vervangen worden door citroensap. De lange kooktijd zorgt ervoor dat de smaken samensmelten. De pikante saus is klaar als deze een jamachtige consistentie heeft.

Mangochutney

Vooral mangochutney is erg bekend. Snijd hiervoor het vruchtvlees van een rijpe mango in blokjes en meng dit in een pot met een beetje bruine suiker, appelciderazijn en verschillende kruiden zoals gember, chili, knoflook, steranijs, een beetje zout en peper. Breng kort aan de kook en laat minimaal een half uur zachtjes doorkoken. Roer voortdurend, zodat niets aanbrandt. Als het vruchtvlees is afgebroken, wordt de saus, terwijl deze nog heet is, in een schone pot met schroefdop gegoten. Een chutney is gekocht ongeveer een jaar houdbaar, en vers gekookt ongeveer een week in de koelkast.

Relish

De Engelsen en Amerikanen houden van relish, die vanwege de vergelijkbare ingrediënten niet gemakkelijk te onderscheiden is van chutney. Een relish is meestal dunner en bevat fijne blokjes groenten en fruit in verschillende verhoudingen. Bovendien smaakt het meestal zuurder dan een chutney. Het wordt rauw bereid of kort gekookt om de dikke consistentie te behouden.

Lees ook: De gezondheidsvoordelen van Indiase kruiden

Flatbread

Een frisse aanvulling op gegrild en geroosterd flatbread is komkommersaus. Hiervoor worden een komkommer en augurken fijngesneden en gemengd met sjalotten, suiker of ahornsiroop, azijn en andere kruiden zoals mosterdzaad, zout en peper. Breng kort aan de kook en laat ongeveer 20 minuten zachtjes koken. Meng met verse dille en peterselie, een lepel mosterd en een scheutje water of vruchtensap – de kruidensaus is klaar.