Groenten grillen – zo werkt het

Ook al is vlees belangrijk voor de meerderheid van de barbecuefans, legt niet iedereen automatisch vlees op de grill. Bijna alle soorten groenten kunnen eenvoudig op de grill worden bereid. Door de toevoeging van geroosterde stoffen ontwikkelen ze compleet nieuwe smaken. We leggen hier uit hoe groenten grillen werkt.

Inbegrepen in de universele basisuitrusting

Grillmand – opvouwbaar, perfect voor het tegelijkertijd grillen van meerdere groenten,

Grillkom (plancha) – als jeu zeer fijngesneden groenten zeer heet wilt grillen,

Spatel – met lang, breed lemmet en houten handvat,

Tangen – moeten robuust zijn en goed in de hand liggen,

Cloche – zorgt ervoor dat het gegrilde voedsel “tophitte” krijgt,

Handschoenen – hittebestendig en hitteafstotend zijn uiteraard een must.

Direct of indirect? Als vuistregel geldt dat groenten die in stukjes of plakjes kunnen worden gesneden, geschikt zijn om direct boven de sintels te grillen. Bijvoorbeeld paprika, champignons, courgette, asperges, tomaten, uien, prei, avocado’s en aubergines. Stevige groenten zoals wortels, maïskolven, aardappelen, pastinaak, zoete aardappelen, koolrabi of pompoen kunnen onder de cloche voorgekookt en indirect gegrild worden; Maar als je het liever knapperig hebt, snijd het dan in kleine stukjes en gril het meteen.

Aubergine

Snijd de aubergine in plakjes, breng op smaak met zout en laat 15 minuten staan. Dep ze droog, bestrijk ze met olijfolie, gril ze vier tot vijf minuten en draai ze regelmatig.

Avocado

Halveer de avocado, verwijder de pit, besprenkel het snijvlak met citroensap, breng op smaak met peper en zout en bak ongeveer vijf minuten op de hete grill. Eén keer draaien.

Bloemkool/broccoli

Verdeel de bloemkool/broccoli in roosjes, breng op smaak met zout, peper en olijfolie, rijg ze op bewaterde houten spiesjes en gril ze tien minuten. Meerdere keren. Bloemkool kan ook geheel in dikkere plakjes worden gesneden en als bloemkoolsteak worden gegrild, net als knolselderij.

Champignons

Bestrijk de champignons met wat kruidenboter, breng op smaak met peper en zout en gril ze ongeveer drie minuten aan elke kant. Kleinere champignons kunnen het beste worden gezet in een grillmand.

Aardappelen

Kook de aardappelen voor, bestrijk ze met olie en gril ze ongeveer tien minuten. Snijd rauwe aardappelen in plakjes, marineer en gril, al draaiend, tot ze goudbruin zijn, ongeveer tien minuten. Gebakken aardappelen zijn de klassieker. Middelgrote knollen meerdere malen inprikken met een vork, in aluminiumfolie wikkelen en indirect ca. 50 minuten grillen.

Pompoen

Snijd de pompoen (Hokkaido, butternut of muskaatpompoen) in partjes en kook ze op indirect vuur gedurende ongeveer 15 minuten. Hetzij op een grill met deksel, hetzij met een cloche.

Maïskolf

Het beste is om de maïskolf tien minuten voor te koken. De kolven moeten dan nog eens tien minuten op het rooster, waarbij ze vaak worden gekeerd.

Paprika

Halveer de paprika’s, verwijder het klokhuis en rooster ze al draaiend ongeveer vijf minuten op de hete grill. Als je wilt, kun je de peulen met olie bestrijken en zouten voordat je ze grilt, voor meer smaak. Als de schil zwart wordt, lepel je eenvoudig het vruchtvlees eraf.

Asperges

Asperges – het seizoen is misschien voorbij, maar voor volgend jaar: zowel groene als witte asperges kunnen prima gegrild worden. Snijd de houtachtige uiteinden af ​​en schil ook de witte asperges. Bestrijk de stokjes met olie, zout en peper en gril ze op hoog vuur gedurende vijf tot tien minuten, bij voorkeur op een grillplaat.

Zoete aardappelen

Snijd de zoete aardappelen in plakjes, marineer ze naar wens en gril ze ongeveer 15 minuten, keer ze om.

Tomaten

Het beste is om de tomaten in de grillmand te leggen en gedurende tien tot vijftien minuten te grillen, af en toe kerend. Kleine trostomaatjes kunnen ook aan de tros blijven zitten.

Courgette

Snijd de courgette in de lengte door, marineer met een mengsel van olijfolie en limoensap en breng op smaak met peper en zout. Leg de plakjes vervolgens direct op het rooster, in een grillmand of op een grillplaat gedurende tien minuten terwijl je ze draait.

Uien

Uien worden bij voorkeur gebruikt als ingrediënt voor kleurrijke groentespiesjes. Als de geschilde en gehalveerde uien niet op grillspiesjes liggen, moeten ze ongeveer vijf minuten in de grillpan of in de grillmand koken, waarbij ze af en toe draaien.