Groenten en fruit in het zuur: ‘Mixed Pickles’

In de zomer is het aanbod aan lokale groenten en fruit bijzonder groot. Als je de vruchten in azijn met kruiden en specerijen inmaakt, blijven ze lang goed en zijn ze tegelijkertijd bijzonder smakelijk. Het bereiden van “Mixed Pickles” kost wat tijd, maar is eenvoudig en ongecompliceerd.

Welke groenten?

Voor het inleggen zijn seizoens-, biologische groenten uit eigen tuin of van de wekelijkse markt de eerste keuze. Het moet knapperig, fris, schoon en vrij van rotte en zachte plekken zijn. Vooral stevige groenten als komkommers, pompoen, bloemkool, rode biet, paprika, venkel en wortelen, maar ook gele en groene courgettes, tomaten en champignons zijn bijzonder geschikt. Rode uien en knoflook voegen meer pit toe.

Azijn en kruiden

Voor het azijnbrouwsel is hoogwaardige azijn nodig met een azijnzuurgehalte van vijf tot zeven procent. Dit kan witte wijn of rode wijnazijn zijn, maar ook appel- of kruidenazijn. Mediterrane kruiden zoals tijm, marjolein, rozemarijn of oregano, maar ook specerijen zoals dille, laurier, chili, peper, venkelzaad, steranijs en gember zorgen voor meer aroma. Bij het doseren moet je voorzichtig zijn, zodat de smaak van de groenten niet wordt gemaskeerd.

Wat te doen?

Afhankelijk van het recept worden de groenten kort geblancheerd of rauw gebruikt. Snijd ze in hapklare stukken, zoals stokjes, plakjes of blokjes, en vul tweederde van de schone potten met schroefdop of glazen potten ermee. De volgende stap is het bereiden van de azijnbouillon: Meng azijn met water in een verhouding van 1 op 2 en breng dit kort aan de kook met jodiumvrij zout (jodium maakt de groenten zachter) en een zoetstof zoals suiker, honing of agavesiroop . Roer vervolgens de kruiden en specerijen erdoor en giet het mengsel in de potten terwijl deze nog heet is, zodat de groenten volledig bedekt zijn. Sluit de “Mixed Pickles” goed af en laat ze minimaal twee weken op een koele, donkere plaats staan. Augurken zijn enkele maanden houdbaar, maar eenmaal geopend moet de pot in de koelkast worden bewaard.

Heerlijk voor een aperitief

“Mixed Pickles” zijn een heerlijk aperitief hapje, als topping voor een salade of als bijgerecht bij kaas, vlees en vis of gegrilde gerechten. Ze smaken lekker bij hummus en platbrood, maar ook bij pasta en in een bowl. Fruit kan ook in azijn worden bewaard. Peren gekruid met mosterdzaad of pruimen in rode wijnazijn met kruidnagel en kaneel zijn erg lekker. Probeer ook eens een zoetzure appel-perenchutney met gember of de combinatie van pompoen en abrikozen.