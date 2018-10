Ja, je hoort het goed: er is een verlovingsring voor singles op de markt. Niet alleen wordt deze ring steeds bekender, hij wordt ook steeds vaker gekocht. Je ziet hem dan ook vaak wel terug in de diamantjuwelen webshop of zelfs gewoon in de fysieke winkel. Maar wat is dit nou precies voor ring en waarom zou je een verlovingsring voor singles aanschaffen?

Gelukkig met jezelf

Er zijn maar genoeg singles op de wereld die continu vechten met het feit dat ze geen partner hebben. Maar naast deze singles zijn er ook meer dan genoeg dames en heren die, hoewel liefde altijd welkom is, helemaal oké zijn met hun single leven. Ze zijn namelijk gelukkig met zichzelf en hoeven niet per se druk op zoek naar iemand om dat geluk mee te delen. Dit is dan ook precies waar deze trend vandaan komt. Dames die single zijn en bewust besloten hebben dit nog even te blijven, kiezen voor een singles ring ter dedicatie aan zichzelf. Een teken van onafhankelijkheid en onvoorwaardelijke liefde voor zichzelf. Want niet iedereen heeft een partner nodig om gelukkig te zijn!

De ‘self love pinky ring’

Deze verlovingsring is daarentegen niet exact hetzelfde als de ‘standaard’ verlovingsring. Deze ring draag je namelijk om je pink. Hoewel je natuurlijk alle vrijheid hebt om de ring te dragen waar je wilt, is het dragen aan de pink overgevlogen uit het land waar deze trend zijn oorsprong vindt: Amerika. Maar ook in Nederland is deze ring steeds populairder geworden. Je kan hem dan ook gewoon bestellen via deze webshop. Naast het dragen van de ring om de pink, is de self love pinky ring hetzelfde als de ‘normale’ verlovingsring. Verfijnd, elegant en diamant.

De trend van de onafhankelijke vrouw

Nu betekent het zijn in een relatie natuurlijk niet dat je hierdoor je onafhankelijkheid verliest, maar juist het gevoel van zelfverzekerdheid en onafhankelijkheid heeft deze Amerikaanse trend in het leven geroepen. Het is daar al jaren hip om een independent single woman te zijn (dat begon eigenlijk al met nieuwe nummers van Beyoncé, en de hitserie Sex and the City). De term self love pinky ring komt de laatste maanden ook steeds vaker terug op Pinterest en ook de #selflovepinkyring is overal terug te zien op Instagram en Twitter. En laten we eerlijk zijn, waarom zou je jezelf ook niet even in de watten leggen met zo’n prachtige ring? Liefde delen met een ander kan wachten, liefde voelen voor jezelf niet.