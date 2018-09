Tips voor het inrichten van een kleine badkamer

Het inrichten van de badkamer kan een hele uitdaging zijn, vooral als het gaat om een kleine badkamer. En laten we eerlijk zijn, de meeste huizen hebben een kleine badkamer, vooral als je in de stad woont. Maar niet getreurd, het is mogelijk om een badkamer met weinig ruimte zo in te richten dat het er net zo mooi uitziet als de rest van je huis. We geven je hier wat tips.

Gebruik zoveel mogelijk dezelfde kleur

Ga niet voor donkere muren en lichte tegels (of andersom), omdat de ruimte hierdoor visueel wordt verkleind. Als je lichtere en helderdere kleuren gebruikt, lijkt de badkamer groter. Gebruik ook lichte kleuren op je deur en ramen. Wil je toch wat kleur? Gebruik dan een felle kleur als accent.

Licht, licht, licht

Natuurlijk licht in een badkamer is altijd ideaal. Helaas heeft niet elke badkamer een raam waar de zon heerlijk naar binnen schijnt. Als je geen raam hebt of meer licht wil in de ruimte, kies dan voor licht die sfeer kan toevoegen. Zacht wit licht is ideaal om een illusie van ruimte te creëren. Door ervoor te zorgen dat elke hoek van de badkamer goed verlicht is, vergroot je je kleine ruimte waardoor de badkamer groter lijkt dan hij in werkelijkheid is.

Denk verticaal

Hoewel er misschien niet genoeg ruimte beschikbaar is op de vloer, heeft de badkamer wel muren. Voeg kasten toe en open planken aan de muren. Zet planken boven het toilet, aan het einde van een badkuip of naast de wasbak. Vergeet ook de achterkant van de deur niet, het is een geweldige plek om een handdoekenrek aan te hangen.

Voeg een doorzichtige douchewand toe

Laten we eerlijk zijn, douchegordijnen zijn vervelend. Ze blijven aan je vast plakken tijdens het douchen en ze zijn lastig om schoon te maken. Ze sluiten ook een gedeelte van de badkamer visueel af. Een geweldig idee voor een badkamer met douche is om een douchewand aan te schaffen van glas of doorzichtig materiaal. Deze zijn eenvoudig te installeren, te onderhouden en zijn perfect voor kleine badkamers. En de badkamer ziet er meer open uit.

Vergeet spiegels niet

Niets doet een badkamer groter lijken dan een spiegel tot het plafond. Een grote spiegel met verlichting aan de bovenkant of ervoor, kan de impact van het licht verdubbelen en de ruimte groter doen lijken.

Houdt het simpel

Gebruik niet teveel verschillende materialen in de badkamer. Houdt het simpel en richt je op kwaliteit en eenvoud, waardoor de ruimte elegant, maar niet te druk wordt.

Geïnspireerd geraakt om je badkamer (opnieuw) in te richten? Op Tegeldepot.nl vindt je alles wat je nodig hebt voor de badkamer, en dat tegen een zachte prijs.