Dit zijn ze dan: de deelnemers van ‘Special Forces VIPS’ 2022

In ‘Special Forces VIPS’ geven elf BN’ers de controle volledig uit handen en gaan zij de uitdaging aan in de zwaarste training van hun leven. De deelnemers van dit gloednieuwe seizoen zijn Ferry Doedens, Sylvia Geersen, Kaj Gorgels, Henk Grol, Mariska van Kolck, Donny Roelvink, Mark Schaaf, Denzel Slager, Ouassima Tajmout, Marianne Timmer en Thijs Zeeman. Het programma is vanaf woensdag 2 november wekelijks te zien bij Videoland.

De BN’ers doorstaan onder leiding van voormalig Special Forces Operators de loodzware fysieke en mentale training. Ze leveren letterlijk alles in; hun luxe, bezittingen, persoonlijkheid, ego en status. Aan den lijven ondervinden ze waartoe een mens in staat is, verleggen ze hun grenzen en komen ze oog in oog te staan met hun grootste angsten.



Beeld: Shotbysud