Deze hotspots vergroten je kans op een date deze zomer

De liefde van je leven vinden is geen kinderspel – waar moet je nu naartoe om de juiste persoon tegen te komen? Om singles een handje te helpen heeft online dating app happn de hotspots in kaart gebracht waar de meeste potentiële dates ontstaan in vijf Nederlandse steden (Utrecht, Den Bosch, Arnhem, Leiden en Zwolle). Op die plekken per stad wordt namelijk het meest gecrusht in de app; dat gebeurt wanneer twee voorbijgangers elkaar een like hebben gegeven. Van parken en terrassen voor de naderende zomer tot winkelstraten en universiteiten – de kans bestaat dat je op één van deze hotspots jouw soulmate tegen het lijf loopt! Woon je in een van deze steden of ben je van plan er deze zomer een bezoekje aan te brengen? Dan mag je deze plekken niet missen!

Utrecht

Shop till you drop; de Voorstraat staat namelijk stipt op #1 als plek waar de meeste Crushes plaatsvinden. Naast deze bekende winkelstraat heb je ook een grote kans om iemand tegen het lijf te lopen op Utrecht Centraal Station of tijdens een rondje wandelen door het Griftpark. Ben je jouw nieuwe date dan nog niet tegengekomen? Probeer dan eens de Oude Gracht of Janskerkhof.

Den Bosch

Ook in Den Bosch moet je voor de liefde een bezoekje brengen aan het Centraal Station (#1). Verder is een terrasje pakken op de Bossche Markt of de Korte Putstraat aan te raden: ook hier zijn veel singles actief. Nog geen geluk? Ga dan voor een zomers bezoekje aan het Zuiderpark of Bossche Broek.

Arnhem

In Arnhem biedt de zomer helemaal perspectief; daar is Park Sonsbeek de nummer één Crushing-hotspot. Een mooie tweede is ook hier Arnhem Centraal Station, gevolgd door de Korenmarkt, het Modekwartier en het Immerloo Park. Veel buitenplekken dus, de liefde hangt in de lucht in Arnhem deze zomer!

Leiden

De zomerse datesferen zetten zich ook in Leiden voort: Rembrandtpark / Molenseput (#1) is daar dé go-to spot, maar ook de Haarlemmerstraat en Leiden Centraal zijn goede opties. Toch kan de liefde in deze studentenstad ook opbloeien tijdens het studeren: veel singles vinden hun Crush namelijk in één van de gebouwen van Universiteit Leiden.

Zwolle

Last but not least, laat je verrassen in Zwolle! Het schitterende Park De Wezenlanden steekt hier met kop en schouders boven de rest uit als het om Crushes gaat. Maar ook shoppen aan de Diezerstraat, treinen vanaf Station Zwolle en studeren op de Open Universiteit Zwolle zijn handige manieren om paden te kruisen met een potentiële date.

De top 15 steden waar het meest wordt gecrusht op happn

1. Amsterdam 6. Eindhoven 11. Arnhem

2. Rotterdam 7. Breda 12. Haarlem

3. Utrecht 8. Nijmegen 13. Zwolle

4. Den Haag 9. Den Bosch 14. Leiden

5. Groningen 10. Tilburg 15. Leeuwarden